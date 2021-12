Mattarella visita i giardini di Palazzo d’Orleans

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato nel pomeriggio i Giardini di Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana. Ad accoglierlo, all’ingresso del Parco, il governatore Nello Musumeci.

Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura e dal segretario generale della Regione Maria Mattarella, ha fatto un giro dei Giardini zoologico e botanico – da qualche mese riqualificati e riaperti al pubblico dopo anni di chiusura – e si è infine soffermato davanti al presepe artigianale, allestito all’interno del Parco.

“Al termine della visita, il capo dello Stato si è congratulato con Musumeci per la cura e il decoro dei Giardini che tornano a essere luogo di attrazione non solo per i palermitani”, si legge in una nota della Regione.

“Ringrazio il presidente Mattarella – sottolinea Musumeci – per questo suo ‘regalò a conclusione del mandato presidenziale: averlo avuto con noi è stata una gioia e una piacevole e inaspettata sorpresa per i tanti visitatori che anche oggi affollavano i vialetti del Parco retrostante la sede presidenziale”.

