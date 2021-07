PALERMO (ITALPRESS) – Massimo Midiri sarà il prossimo rettore dell’Università degli Studi di Palermo. Si sono svolte oggi le votazioni per il sessennio accademico 2021/2022 – 2026/2027.

Ha votato l’84,42% degli aventi diritto (3441 su 4076). I voti risultanti, tenuto conto della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e dei rappresentanti degli studenti, sono 2002,25. Massimo Midiri, docente di Diagnostica per immagini e radioterapia, è stato eletto Rettore al primo turno di votazioni con 1463,17 preferenze pari al 73%.

“Complimenti a Massimo Midiri nuovo Rettore dell’Università di Palermo – scrive su Facebook il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao – Saprà guidare il nostro Ateneo nei prossimi anni un progetto strategico di sviluppo ed autorevolezza, in un rinnovato clima di collaborazione della comunità accademica”. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha espresso “un sentito ringraziamento al rettore uscente Fabrizio Micari per il lavoro svolto con grande impegno alla guida della realtà accademica palermitana, che ha registrato, in questi anni, numeri importanti in termini di nuove immatricolazioni e ha fornito importanti servizi agli studenti. Al professore Massimo Midiri, a nome di tutta la città di Palermo, rivolgo congratulandomi per l’elezione, gli auguri di buon lavoro

per il suo nuovo incarico”.

(ITALPRESS)