Masci Calabria: “Non lasciamo soli chi nella nostra terra lotta per la libertà e la giustizia”

Il Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani – Regione Calabria) esprime la propria vicinanza al vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, Mons. Attilio Nostro, per il grave atto intimidatorio subito che va ad aggiungersi alle altre intimidazioni di cui sono stati destinatari due sacerdoti che operano nella piccola comunità di Cessaniti e di Pannaconi. Nella figura del vescovo e dei due presbiteri si colpisce tutta la comunità ecclesiale e il territorio calabrese. Noi Adulti Scout del Masci, che viviamo pienamente la Chiesa e le città a cui apparteniamo, ci sentiamo responsabili di quella legalità che ogni giorno con piccoli e grandi gesti quotidiani cerchiamo di tutelare. E lo facciamo anche non lasciando soli, chi nella nostra terra, lotta e spera per la libertà e la giustizia.