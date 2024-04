L’ASP di Reggio Calabria sta finalmente provvedendo a regolarizzare la posizione debitoria relativa

ai buoni pasto per gli anni dal 2016 al 2022: di per sé questa è già una notizia, dopo anni di

promesse mancate e di accordi disattesi.

Seppure plaudiamo a questo inizio di “normalizzazione” dei rapporti tra Azienda e dipendenti, non

possiamo però fare a meno di notare che nell’Avviso permane una grossa lacuna: quella relativa al

personale non più in servizio che rimane dunque escluso da questa sorta di “sanatoria”,

quantomeno piuttosto tardiva. Eppure si tratta di personale dipendente che aveva tutti i requisiti

per veder garantito un diritto contrattuale cui, ad oggi, non resterebbe che intraprendere

un’azione risarcitoria.

Ci auguriamo dunque che l’Azienda prenda coscienza di questo vulnus e provveda a trovare modo

e mezzi per sanarlo.

Il Segretario Generale FIL

Giuseppe Martorano