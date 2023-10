L’edizione 2023 della Sagra della Castagna di Martone si terrà sabato 4 e domenica 5 novembre. Un evento rinomato che grazie alla passione per questo frutto, porterà migliaia di visitatori nel centro storico del piccolo paese della fascia jonica reggina.

La manifestazione anche quest’anno è organizzata dalla Pro loco di Martone San Maria di Bucito con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione dell’Associazione “I Girasoli”.

“Abbiamo avviato la macchina organizzativa per garantire anche quest’anno un’edizione ricca di contenuti. Si tratta di un appuntamento storico e diventato nel tempo imperdibile, ovviamente grazie alla collaborazione di tutti. L’edizione 2023 riserverà qualche novità e il coinvolgimento di altre realtà sia del settore imprenditoriale che delle associazioni. Tra qualche giorno pubblicheremo il programma delle iniziative”. Queste le parole di Francesco Meduri, neo-Presidente della Pro Loco di Martone.

Il centro storico per l’occasione sarà reso ancora più incantevole grazie al lavoro dei soci della Pro loco e ai tanti volontari, con un colpo d’occhio unico. Il borgo verrà personalizzato ed impreziosito dalla scenografia autunnale, rendendo la partecipazione coinvolgente, unica e davvero imperdibile, tra caldarroste, suonatori, musiche popolari, animazione per bambini, dolci, enogastronomia e prodotti tipici.

La Pro Loco invita tutti gli artigiani e i commercianti che vorranno partecipare alla manifestazione a contattare l’associazione entro il 20 ottobre con le proprie proposte. Verranno valutate le migliori per partecipare all’evento 2023.