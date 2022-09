Martedì 13 settembre il congresso regionale della Uil a Roccella Jonica

La stagione congressuale della Uil calabrese si avvia verso il suo appuntamento conclusivo. Martedì prossimo a Roccella Jonica, presso l’auditorium “Unità d’Italia”, si terrà il dodicesimo congresso dell’Unione regionale. L’appuntamento con i lavori congressuali, che saranno conclusi dal Segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, è stato fissato alle ore 9.00 e, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito e gli interventi dei rappresentanti istituzionali invitati, registrerà la relazione del Segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo. Il dibattito congressuale sarà gestito dal Segretario confederale della Uil Domenico Proietti.

Il dodicesimo congresso della Uil Calabria sarà preceduto da una iniziativa, che si terrà alle 18.00 di lunedì 12 settembre presso il porto “Delle Grazie” di Roccella Jonica, attraverso la quale la Uil e il Segretario generale Pierpaolo Bombardieri vogliono accendere i riflettori sul dramma umanitario delle migrazioni e per chiedere che l’Europa ed il Governo facciano la loro parte per sostenere chi, a mani nude ogni giorno, si impegna il evitare che il dramma si possa trasformare in tragedia.

Il Segretario generale della Uil, per l’occasione, consegnerà un defibrillatore nelle mani dei responsabili della Croce Rossa italiana e di Medici senza frontiere e ringrazierà, impegnando la Uil nella battaglia contro le diseguaglianze ed a sostegno delle amministrazioni comunali che sono chiamate ad affrontare il dramma delle migrazioni ed i problemi dell’accoglienza, le donne e gli uomini della Capitaneria di Porto, del Commissariato di pubblica sicurezza di Siderno, del Centro di Protezione civile di Caulonia e dell’associazione di volontariato “Aniello Ursino”.