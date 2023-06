Per promuove le attività promosse dall’Associazione presieduta da Assunta Cuppari in occasione del primo evento promosso fuori dalla propria sede, è stata scelta Maropati facendo divenire l’Aula del Consiglio comunale un’aula di divulgazione scientifica nella quale i relatori sono stati intenti a sviluppare un lavoro dal comune obiettivo: attivare i processi di prevenzione tesi a tutelare la salute.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, vuole essere l’inizio di un percorso da promuovere in altri il sindaco e in tal senso, la disponibilità manifestata dal Sindaco Prof. Rocco Giorgio Ciurleo e dal vicesindaco Dr. Andrea Ferrentino è stato un incoraggiamento straordinario.

L’evento, particolarmente apprezzato dai partecipanti e dai relatori, ha avuto come titolo: “La prevenzione: la migliore amica della vita”. L’iniziativa, sostenuta da numerosi professionisti, provenienti dal settore medico e sociale, ha registrato la presenza del dottor Massimo Morgante, presidente TSRM-PSTRP RC; della dottoressa Irene Cannata TSRM-GOM RC radioterapia; di Giusy Cacciatore, infermiera professionale; della Dr.ssa Francesca Liotta D.S.ff P.O. Polistena; della Dr.ssa Paola Mercuri medico radiologo P.O. Polistena; del Dr. Salvatore Marafioti senologo, chirurgo, Ospedale Santa Maria degli Ungheresi Polistena; del Dr. Domenico Antonio Cordopatri primario radiologia P.O. Polistena; Antonino Iaria oncologo primario oncologia P.O.Melito di Porto Salvo;

La Prof.ssa Annamaria Stanganelli garante salute regione Calabria, ha formulato una sua riflessione sul tema mediante l’invio di un video, in quanto altro impegni istituzionali, precedentemente assunti, non le hanno consentito di presenziare. La moderazione dei lavori è stata svolta dal Dr. Francesco Rao sociologo e giornalista; mentre le conclusioni le ha tratte l’Onorevole Salvatore Cirillo.

Nel corso dei vari interventi sono stati trattati argomenti di fondamentale importanza riguardo la prevenzione, l’informazione una continua crescita culturale!

Dobbiamo rompere le barriere delle cattive abitudini ma fare sana rete sull’informazione e soprattutto dare ai cittadini gli strumenti utili per eseguire gli screening.

“Dobbiamo partire dalle scuole a fare informazione sulla prevenzione per dare ai ragazzi le conoscenze e gli strumenti utili e attraverso loro arrivare alle famiglie” ha affermato in conclusione la Presidente dell’Associazione “Un albero per la vita” Assunta Cuppari, manifestando ai relatori tutti ed ai partecipanti il senso di gratitudine per la proficua collaborazione e soprattutto per l’impegno riposto quotidianamente in lavoro nel quale per poter garantire buone cure, oltre alle strutture sanitarie e all’impegno professionale, occorre anche tanta informazione per poter agire in prevenzione.