Sono passati diversi giorni, dal servizio giornalistico che abbiamo fatto a Maropati presso la casa di una signora, per farvi vedere il disastro della fogna dentro l’abitazione di una maestra di scuola in pensione, ad oggi nessuna risposta del sindaco. Una situazione insostenibile per gli abitanti di quella via. Possibile che il sindaco faccia orecchie da mercante?