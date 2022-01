Il Tribunale di Palmi in composizione collegiale ha assolto con formula piena l’ex Sindaco Fiorenzo Silvestro, difeso dall’avv. Pasquale Simari, e l’ex Presidente del Consiglio Comunale Carmela Soscara, difesa dall’Avv. Ettore Tigani, da tutti i reati loro contestati nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta Parentopoli del Comune di Maropati.

Questa sentenza interviene a meno di un anno di distanza da quella con la quale il GUP presso il Tribunale di Palmi Dott. Indellicati, in esito al giudizio abbreviato, aveva assolto, per insussistenza del fatto, l’avv. Salvatore Longo, l’Ing. Fabio Tracuzzi, la sig.ra Rosa Cavallaro e il sig. Antonio Silvestro dall’accusa di aver concorso con l’ex primo cittadino nel reato di abuso di ufficio.

Crolla così definitivamente il teorema accusatorio che la Procura della Repubblica di Palmi aveva imbastito dando credito alle denunce del capogruppo di minoranza Ing. Francesco Mangialavori e dell’Avv. Monica Seminara, eletta tra le fila della maggioranza ma collocatasi all’opposizione dopo essere entrata in rotta di collisione con il sindaco Silvestro, secondo cui quest’ultimo, attraverso una serie di provvedimenti illegittimi, avrebbe messo in atto una precisa strategia finalizzata, per un verso, all’“inserimento di soggetti a lui legati da rapporti di parentela in posizioni strategiche ed apicali nella compagine amministrativa e lavorativa del comune di Maropati, per consentirgli la serena conduzione dell’incarico pubblico ricoperto agevolando, così, i procedimenti decisionali relativi a settori nevralgici per l’amministrazione comunale” e, per altro verso, all’estromissione di coloro che ostacolavano il suo operato.

In realtà, già la sentenza del GUP aveva demolito l’impianto dell’indagine, riconoscendo la perfetta legittimità di tutti i procedimenti amministrativi che, secondo l’accusa, erano stati pilotati per favorire soggetti legati all’allora Sindaco da rapporti di parentela o affinità.

Il dibattimento ha ulteriormente consentito di acclarare l’insussistenza di qualunque profilo di illegittimità dei procedimenti di revoca del Vicesindaco Domenico Gallizzi, di nomina del Presidente del Consiglio Soscara e di decadenza e successiva reintegrazione della consigliera Seminara.

Proprio per tale ragioni, nelle sue conclusioni, il rappresentante dell’Ufficio di Procura ha chiesto l’assoluzione degli imputati, riportandosi alle argomentazioni contenute nella sentenza del Dott. Indellicati e nella memoria difensiva depositata dalla difesa dell’ex Sindaco Silvestro.

Il Collegio Giudicante, presieduto dalla Dott.ssa Porchi, in accoglimento della conforme richiesta di pm e difesa, ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione di Fiorenzo Silvestro e Carmela Soscara per l’insussistenza di tutti i reati contestati. Con la stessa decisione, il Tribunale di Palmi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Dott. Vincenzo Gallizzi, primo cittadino di Maropati dal 2010 al 2015, anch’egli imputato del reato di abuso d’ufficio in relazione al procedimento di stabilizzazione degli LSU e LPU, in quanto deceduto nel corso del giudizio.