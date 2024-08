La Guardia Costiera di Gioia Tauro, in data odierna, ha coordinato le operazioni di evacuazione medica d’urgenza di un marittimo di nazionalità rumena con una sospetta frattura al ginocchio sinistro, imbarcato a bordo di una nave cargo di bandiera portoghese.

Le operazioni di soccorso sono scattate alle ore 12.30 circa quando il Comandante della nave ha contattato la sala operativa della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro richiedendo il trasbordo d’urgenza del marittimo. La motovedetta SAR CP 827 ha immediatamente mollato gli ormeggi e si è diretta sotto bordo alla nave che si trovava a circa 6 miglia a largo del porto di Gioia Tauro.

Il malcapitato, dopo essere stato immobilizzato dal personale della nave e previa consultazione medica con il CIRM (Centro Internazionale Radio Medico), è stato trasbordato in sicurezza a bordo della motovedetta CP 827, quindi, sbarcato in banchina presso il porto di Gioia Tauro ed affidato al personale sanitario del 118 – nel frattempo allertato – il quale, dopo aver prestato le prime cure, ha condotto l’infortunato presso il vicino Ospedale di Polistena (RC).