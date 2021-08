Alla luce della ormai stabilita data delle elezioni regionali il “Coordinamento regionale dei Comitati Oliverio Presidente” si è riunito per valutare le iniziative da assumere in vista della scadenza elettorale.

Le molteplici e crescenti sollecitazioni provenienti da tutta la regione da personalità variamente collocate nella società calabrese, rappresentative delle comunità locali, del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese nei confronti del Presidente Mario Oliverio a proporre la sua candidatura a Presidente della Regione è stata salutata positivamente è con soddisfazione. Il Coordinamento dal canto suo ha deciso di chiedere al Presidente Oliverio di rompere ogni indugio e lo ha invitato a scendere in campo in prima persona per non deludere le aspettative diffuse e consentire così ad una larga parte di calabresi di potersi ritrovare intorno ad un progetto di governo riformatore capace realmente di affrontare i problemi della nostra regione anche riprendendo, per molti aspetti, il lavoro impostato ed avviato in precedenza. Di fronte alla grave deriva involutiva a cui è stato spinto il PD ad opera di una lunga gestione commissariale che ne ha svuotato la vita democratica producendo risultati disastrosi, è necessario dare vita ad un movimento politico programmatico con l’obiettivo di non disperdere ma anzi di rilanciare il grande patrimonio di idee,di valori, di progettualità della sinistra e delle forze progressiste. Il Coordinamento ha altresì deciso un programma di lavoro e di iniziative a partire dalla costituzione dei “Comitati Oliverio Presidente” nelle città e nei Comuni di tutta la regione. A tal proposito si è concordato di organizzare subito un incontro alla presenza del Presidente Oliverio.