Comunico agli sportivi gioiesi – a scanso di ogni sorta di eventuale equivoco – che il sottoscritto è stato incaricato, direttamente dal Presidente Martino, a condurre la Gioiese in qualità di Responsabile Tecnico. Ho espresso – con immediatezza – la disponibilità ad accettare l’incarico in questione. Alla luce di sopraggiunte difficoltà, nella fattispecie riguardanti alcuni calciatori che hanno inteso richiedere la rescissione del contratto, ho espressamente fatto presente al Presidente che la mia stessa disponibilità rimane tale, ovviamente a condizione che sussistano garanzie – di natura squisitamente tecnica – a favore di una squadra che sia non solo competitiva, ma anche fortemente desiderosa di soddisfare le dovute ambizioni della società. Il Presidente, a questo preciso proposito, mi ha confermato che il suo personale impegno va in questa precisa direzione di senso.

Mario Dal Torrione