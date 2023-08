Il mare calabrese rappresenta una risorsa di inestimabile valore per il turismo e la sua salvaguardia è di fondamentale importanza. Questa mattina ho avuto il privilegio di assistere all’azione del battello spazzamare Pelikan, noto anche come “Ecoboat”, utilizzato dalla Regione Calabria per mantenere pulite le acque marine. Già di per sé, il mare si presentava in uno stato cristallino, un vero e proprio specchio d’acqua brillante e favoloso. Tuttavia, l’utilizzo di risorse come questi battelli ci fa comprendere appieno quanto il nostro Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sia profondamente legato a questa terra e impegnato nella sua tutela. Desidero esprimere un plauso sincero per il suo costante impegno nel valorizzare e promuovere la nostra regione in modo positivo. L’utilizzo degli “Ecoboat” rappresenta un passo importante verso la conservazione del mare calabrese, dimostrando una volontà concreta di preservare la sua bellezza naturale e garantire un ambiente sano per i turisti e i residenti.

La pulizia delle acque marine non solo contribuisce a mantenere intatta la bellezza del paesaggio costiero, ma ha anche un impatto positivo sulla fauna marina e sulla biodiversità. La presenza di questi battelli spazzamare è un segnale tangibile dell’impegno della Regione Calabria nel contrastare l’inquinamento marino e proteggere gli ecosistemi marini. Inoltre, l’utilizzo degli “Ecoboat” rappresenta un esempio di buone pratiche ambientali che potrebbe essere seguito anche da altre regioni costiere. Questa iniziativa dimostra che è possibile conciliare lo sviluppo turistico con la tutela dell’ambiente, creando un equilibrio sostenibile che permette di godere delle bellezze naturali senza comprometterle. In conclusione, desidero ribadire il mio plauso al Presidente Occhiuto e alla Regione Calabria per l’utilizzo degli “Ecoboat” e per il loro impegno nella salvaguardia del mare calabrese. Spero che questa iniziativa possa essere un esempio per altre regioni e che si possano adottare misure simili per preservare le nostre risorse marine in tutto il paese.