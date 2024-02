Si è concluso il primo test al Cartagena Circuit per una tre giorni di test più importante che mai. Tutti i piloti della Gradara Corse sono scesi in pista seguendo un preciso programma di lavoro in vista dell’inizio stagione, tra cui Marco Paonessa che ha riportato in pista l’Aprilia RS66 per il Trofeo Aprilia! Carlo Gradara – Team Owner – dichiara: “Sono stati dei giorni importantissimi per tutti noi. Vedendo i ragazzi girare e lavorare insieme al team, si nota già l’ottima sinergia tra piloti e tecnici. Giorni importantissimi per il giovane Marco Paonessa al debutto nella nuova categoria che ha dimostrato da subito confidenza con la moto da gara. Il ragazzo ha dimostrato grande impegno ed ha lavorato duro per regolare la posizione di guida migliorando notevolmente i tempi di gara durante i test”.

“Ritorniamo da questi 3 giorni di test molto positivi, abbiamo preso confidenza con la moto e siamo stati già in grado di spingere al terzo giorno. Il team lavora davvero bene e c’è una bella atmosfera, penso che possiamo fare veramente bene. Rimaniamo concentrati sull’allenamento in vista dei prossimi test per continuare su questa strada.” – queste le dichiarazioni di Marco Paonessa.

Tutto pronto dunque per iniziare la stagione 2024, prossimo tappa: 11 e 12 maggio test a Vallelunga.

Tutte le date:

AUTODROMO VALLELUNGA: 25 e 26 Maggio

MISANO WORLD CIRCUIT: 15 e 16 Giugno

MUGELLO CIRCUIT: 22 e 23 Giugno

MISANO WORLD CIRCUIT: 3 e 4 Agosto

MUGELLO CIRCUIT: 31 Agosto e 1Settembre

AUTODROMO IMOLA: 28 e 29 Settembre

