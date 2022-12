La sezione ANPI “Teresa Talotta Gullace” di Polistena aderirà alla Marcia della Pace promossa dall’Associazione “Il Samaritano” e dalla “Parrocchia Santa Marina Vergine” che avrà luogo Domenica 1 Gennaio a Polistena.

La manifestazione che porterà in piazza lo slogan “Nessuno può salvarsi da solo” è in linea con i valori della nostra Associazione, per questo ci auguriamo che tutta la comunità partecipi poiché, come cittadini italiani dobbiamo adempiere alla Costituzione divulgandone il principio di un paese che ripudia la guerra per come previsto dall’art.11.

La nostra partecipazione vuole contribuire a dare forza al messaggio di pace per tutelare i diritti umani. Questa guerra, già carneficina di massa, potrebbe comportare anche vittime di povertà e/o di fame!

🔸”Non esiste una guerra giusta, solo la pace è giusta.

🔸La guerra la fanno gli eserciti, la pace la fanno i popoli.”

🔸”Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra”.

Questi i principi che ci guidano nel nostro intento e nella nostra forte volontà di non fare né vincitori né vinti, auspicando che prevalga un equilibrio internazionale che sia conseguenza di un pacifico e diplomatico accordo di pace.