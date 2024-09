Caro direttore, ti prego di voler considerare questa mia richiesta di rettifica della parte che mi riguarda nel comunicato stampa diramato nella giornata di oggi da Simone Marafioti, consigliere comunale di Taurianova. Non corrisponde al vero infatti che io sia stato premiato dall’amministrazione comunale, nelle cui file lavoro con un incarico part time e a tempo determinato quale componente dello Staff del sindaco, e men che meno io – prendendo la parola nella cerimonia a cui sembra riferirsi il consigliere – io ho ringraziato il sindaco Biasi per il riconoscimento ricevuto. E’ vero, invece, che io sono stato tra i premiati della 26° edizione del Premio Calabria America – organizzato dall’associazione Brutium in modo itinerante – e che al microfono ho ringraziato il Comitato scientifico di tale sodalizio, nella persona del giornalista e presidente, il collega giornalista Pietro Melia dalle cui mani ho ricevuto la medaglia simbolo del prestigioso riconoscimento. Siccome e’ stata letta quella sera la motivazione del Premio che ricevevo, ed a riprova dell’orgoglio provato per quelle parole le ho immediatamente diffuse postando una foto sul mio canale social personale, nessuna difficolta’ ad ammettere – invece – che io ho dedicato al sindaco Biasi il premio. Non mi sembra una differenza di poco conto, quella tra un grazie che indica riconoscenza e una dedica che vuol dire partecipazione emotiva – visto che io sono stato insignito quale giornalista professionista per la mia carriera, o se vuoi meriti, fuori dal Comune. Mi e’ sembrato giusto e doveroso aggiungere, con le mie parole, che tale rigore e professionalita’ riconosciutami dagli organizzatori del Premio e’ stata completata, migliorata, dall’odierno incarico che consente ad un umilissimo e ancora curioso operatore dell’informazione quale io sono, di vedere il mestiere anche per il servizio reso nel campo della comunicazione istituzionale. Da qui la dedica all’amministratore che ha creduto di investire, attraverso la selezione pubblica a cui al tempo partecipai, nel dovere della trasparenza nel rapporto tra cittadinanza ed ente, chiamando me che non sono un elettore di Taurianova e, sopratutto, sono notoriamente qualcuno che in cambio puo’ dargli solo impegno professionale, abnegazione al lavoro, cura nei rapporti con gli organi di stampa, e non altro, nel supremo interesse dell’immagine piu’ vera di Taurianova. Grazie per la considerazione che vorrai dare con l’evidenza giusta al mio doveroso chiarimento, volto solo a mettere nella giusta luce la mia etica personale, la mia deontologia professionale e, perche’ no, il mio costume pubblico che mi fa essere molto selettivo nelle polemiche politiche che decido di affrontare fuori dal mio lavoro nella pubblica amministrazione.

AGOSTINO PANTANO