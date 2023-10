Vi informiamo che, in previsione della manifestazione del 17 ottobre presso il Porto di Gioia Tauro dalle 13 alle 14, le aree di parcheggio sono quelle cerchiate in rosso. La più piccola è la stazione Esso e in alternativa c’è un’area più grande da raggiungere attraverso il tracciato in verde.

Dopo aver parcheggiato l’autovettura si prosegue a piedi fino all’ingresso del varco portuale.