Si è svolta la Manifestazione conclusiva del Progetto Costituzione e Legalità inerente all’insegnamento dell’Educazione Civica nel Plesso Infanzia Verghiello, dell’IC Casalinuovo Catanzaro Sud, con la partecipazione straordinaria e speciale della Unità Cinofila di salvataggio Giancarlo e Mae (mare fiumi, laghi) dell’ANPAS, Croce Verde di Catanzaro. La Fiduciaria del Plesso e Referente di ED. Civica, Anita Battaglia, assieme a tutte le Insegnanti e gli alunni del Plesso Verghiello hanno voluto fortemente questo incontro supportati dalla loro egregia Dirigente Prof.ssa Maria Riccio che, da sempre, appoggia con entusiasmo le proprie Docenti rendendo possibili queste lodevoli iniziative. I piccoli alunni, la Referente, le Docenti e il Presidente del Consiglio d’Istituto S. Fasanaro, hanno accolto Giancarlo, MAE e il piccolo House con la canzone sanremese Supereroi, poiché, come ha ribadito la Referente A. Battaglia nel suo discorso iniziale, “con i loro preziosi salvataggi di vite umane compiono quotidianamente dei veri e reali atti eroici e ció è di grande insegnamento per i piccoli alunni che un giorno saranno gli uomini e le donne del domani”. Dopo l’accoglienza iniziale è stato conferito loro un Attestato di Merito e delle Medaglie fatte dai bambini per aver Soccorso ed effettuato Salvataggi, anche per essere stati impegnati nella strage dei migranti di Cutro. Dunque, grandi emozioni, tante le domande poste dagli alunni e profonde le parole dette ai bambini da Giancarlo Silipo Istruttore Cinofilo e Conduttore di MAE che nell’occasione ha voluto, inoltre, ricordare due eroici cani, Darko e Leon, che hanno generosamente donato la loro vita per salvarne altre con amore profondo e incondizionato. Una mattinata quindi ricca di sani e preziosi insegnamenti, di confronto e di belle e profonde emozioni per questa lodevole Manifestazione svolta nel Plesso Infanzia di Via Forni dell’IC Casalinuovo Catanzaro Sud.