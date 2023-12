MANDATORICCIO, EVITATA STRAGE. MEDITARE A NATALE

SINDACO: FACCIAMO RIFLETTERE I GIOVANI

INVIATA LETTERA A MINISTRO, PREFETTO E OCCHIUTO

MANDATORICCIO (Cs), domenica 24 dicembre 2023 – È importante che soprattutto giovani e giovanissimi colgano i preziosi momenti di condivisione di queste feste natalizie con le proprie famiglie e con gli affetti ed amici più cari, per riflettere davvero sul valore della vita, dei sentimenti, dei contenuti e dei valori umani. È necessaria una autentica meditazione, sollecitata se necessario ed accompagnata dalla maturità dei genitori, dei nonni e di chiunque avverta questo stesso imperativo pedagogico. Cogliamo tutti quindi questa santa notte di Natale ed anche i prossimi giorni fino all’Epifania per capire e far capire quanto accaduto nella nostra comunità la scorsa notte, sconvolgendo la serenità, la tranquillità e tutte le certezze delle nostra gente. Lo ripeto: è stata sfiorata una strage e su tutto ciò serve un recupero lucido e forte di consapevolezza generale e senza scorciatoie. Aiutiamo soprattutto le nuove generazioni a comprendere, anzi tutto per superare, anche per perdonare ma anzi tutto perché non si ripetano fenomeni e fatti analoghi.

È quanto dichiara il Sindaco Aldo Grispino ringraziando a nome dell’intera comunità tutte le forze dell’ordine, Carabinieri in primis, per lo straordinario ed eccellente impegno dimostrato sin dalle prime ore dopo il gravissimo incendio che, la scorsa notte, ha distrutto purtroppo il nuovo ufficio postale cittadino e assieme ad esso diversi veicoli ed altre abitazioni circostanti.

Non è stato lesinato alcuno sforzo da parte di nessuno per arrivare in pochissime ore a quanti si sono resi responsabili ahinoi di quanto accaduto e per far sì che si possa fare giustizia rispetto ad un fatto che non soltanto ha scaraventato nello sconforto e nella paura le nostre famiglie ma che – ribadisce – soltanto per un concorso di fortuite circostanze non ha prodotto una strage con l’esplosione delle due bombole di gas rinvenute sul luogo dell’incendio e sulle quali dovrà ancora essere fatta, ci auguriamo tutti, piena luce.

Tutto ha funzionato perfettamente ed oggi, a 24h distanza dall’arresto del responsabile – conclude Grispino, ringraziando i Vigili del Fuoco per l’efficace intervento e tutto lo staff comunale che lo ha assistito in queste ore concitate e l’assessore regionale Gallo per la sua particolare vicinanza – possiamo dire che lo Stato ha dimostrato di funzionare, di esserci e di saper difendere cittadini e territori, garantendo il rispetto delle regole ed il diritto alla sicurezza ed alla serenità dei propri cittadini.

Nella mattinata odierna (domenica 24 dicembre), così come annunciato, lo stesso Primo Cittadino ha trasmesso una lettera al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, al Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella ed al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in cui motiva e ribadisce l’esigenza di sostenere in ogni modo la riapertura della Caserma dei Carabinieri a Mandatoriccio e, nelle more, la concessione di un contributo straordinario per la dotazione di un adeguato sistema di video sorveglianza su tutto il territorio comunale.