“Si è deciso di soprassedere alla nomina della nuova governance della società in house providing “Portanova Spa”, di cui il Consiglio regionale è l’unico socio, rinviando l’assemblea della società a dopo il voto del 25 settembre”.

Lo dice il presidente Filippo Mancuso, che spiega: “Si poteva tranquillamente procedere, per assicurare il rispetto delle norme del codice civile in materia, alle nomine dell’amministratore, del revisore e del collegio sindacale di una società che ha per scopo la gestione dei servizi esternalizzati e pubblici di competenza del Consiglio regionale.

Tuttavia – conclude il presidente Mancuso – cosi come è stato fatto per l’insieme delle nomine spettanti al Consiglio, proprio per non dare neppure il sospetto di voler incidere sul regolare e sereno svolgimento della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano, ogni decisione sarà assunta all’indomani del voto”.