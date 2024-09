“L’umanità dei trattamenti riservati ai pazienti, l’apprezzamento delle famiglie per la qualità dei servizi erogati e l’armoniosa integrazione nel borgo di Cicala, ci dicono che la ‘Casapaese’ voluta dall’Associazione Ra.gi, per venire incontro alle persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative ne fanno diventare una struttura ormai simbolo di ottime pratiche assistenziali e sociali di cui la Calabria può andare fiera”.

È quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso intervenendo, in occasione dell’inaugurazione del mese Mondiale Alzheimer presso la “Casapaese” a Cicala, al convegno di chiusura “Modello CasaPaeseComunità competenti che aiutano ad Invecchiare bene”.

“Diciamo spesso – ha aggiunto il Presidente – che alla solidarietà a parole debbono seguire azioni concrete, come appunto sta accadendo a Cicala riuscendo a mettere a disposizione delle persone affette da demenza, oltre alle cure farmacologiche, ambienti consoni e autentiche relazioni sociali, si assicura protezione, libertà e dignità a persone affette da una patologia che spesso le relega ai margini della società”.

Infine, Mancuso ha sottolineato che “fin dal mio intervento d’insediamento ho sostenuto che l’impegno per questo settore ci deve vedere tutti impegnati nella stessa direzione. Le strutture socio-assistenziali assumono un ruolo centrale, non solo per dare una mano ai soggetti più fragili, ma anche per evitare che, non tutelando parte consistente della nostra popolazione, la democrazia sia svuotata di senso”.