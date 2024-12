“Il centro per l’impiego di Petilia Policastro è un importante punto di riferimento per un bacino che comprende circa 30 mila residenti che, nell’ipotesi di chiusura assolutamente da scongiurare, avrebbero enormi difficoltà a raggiungere l’ufficio di Crotone.

Nei prossimi giorni valuteremo meglio e con la massima attenzione l’intera problematica, ma è indubbio che ogni decisione va commisurata alle reali esigenze dei territori e che deve essere in linea con gli obiettivi assegnati dal Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, che mette a disposizione delle Regioni importanti risorse finanziarie sia per nuove assunzioni che per il potenziamento e la riqualificazione delle strutture”.