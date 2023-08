Per il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso: “L’istituzione di un’unica Zona economica speciale (Zes) per il Mezzogiorno, annunciata dalla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, rappresenta per la Calabria e tutto il Sud un’importante occasione di crescita e sviluppo. E’ un’azione – aggiunge – che porterà certamente benefici al nostro territorio. Si tratta di un segnale di attenzione, da parte del Governo nazionale e della Commissione Europea, da cogliere e valorizzare. La ‘Zes’ speciale per il Sud si innesta idealmente nel più generale progetto di rinnovamento che la Calabria intende concretizzare, anche grazie alle politiche coraggiose e riformatrici del governo regionale guidato dal presidente Occhiuto”.