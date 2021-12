“Ventiquattro province del Mezzogiorno ultime nella classifica sulla qualità della vita stilata dal ‘Sole 24 Ore’ con Trieste in vetta e Crotone in coda, è un dato allarmante che deve far riflettere. La fragilità del welfare – commenta il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso -, dei servizi pubblici e dei livelli di prestazione essenziali, l’esiguità dell’offerta culturale, la percentuale da capogiro di disoccupazione e la drammatica fuga dei giovani dal Mezzogiorno che incide sul Pil e sull’andamento demografico, chiedono alle Istituzioni e alle classi dirigenti del Paese un supplemento di responsabilità”. Conclude il presidente Mancuso: “La mole dei dati forniti dal ‘Sole 24 Ore’, passati al setaccio di strumenti ben sperimentati per la misurazione del benessere, suggeriscono di accelerare nell’utilizzo degli 82 miliardi del Pnrr e delle altre risorse comunitarie destinate al Sud, se vogliamo ricostruire l’economia nazionale e abbattere il divario territoriale, di genere e generazionale Nord-Sud”.