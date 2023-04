In merito all’incontro sulla forestazione di ieri, che si è svolto anche alla presenza delle OOSS Confederali e del Presidente Occhiuto, come richiesto dal sottoscritto durante l’ultimo Consiglio regionale dello scorso 21 aprile, mi sembra opportuno fare una considerazione eminentemente di natura politica. Colgo favorevolmente e apprezzo il tentativo di tenere in piedi un confronto necessario al fine di aprire una nuova stagione sulla forestazione calabrese in termini innovativi, produttivi e in linea con gli orientamenti nazionali ed europei che attribuiscono alle foreste un ruolo significativo nelle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Bisogna, però, accompagnare la capacità di chiudere una stagione e aprirne una nuova utilizzando in questo fondamentale settore nuova forza lavoro, giovane appositamente formata e tecnologicamente attrezzata. Altrimenti il rischio che si corre è quello di passare alla storia per aver portato a consunzione una categoria che, nel bene e nel male, più nel bene a mio avviso, è stata protagonista della storia sociale e ambientale di questa regione. Spetta dunque al governo regionale con il sostegno delle OOSS proseguire con una inedita azione riformatrice per realizzare ed imprimere un vero grande salto di qualità in un settore strategico per la nostra regione. In politica se c’è la volontà le soluzioni si costruiscono com’è sempre avvenuto, ma ribadisco: deve esserci la volontà. Altrimenti vuol dire che si è alla ricerca di individuare deboli giustificazioni alla via più semplice del non si può fare. La politica deve riappropriarsi del ruolo e della responsabilità delle decisioni senza “tentennare”, soprattutto quando si parla dell’opportunità di creare nuove occasioni di lavoro. Auspico che il confronto possa proseguire con lo spirito giusto e, se lo si ritiene, magari convocando anche un apposito Consiglio regionale per definire e condividere ogni azione utile. Tuttavia seguirò con attenzione il positivo confronto in atto e mi attiverò coerentemente a sostegno di un effettivo Piano di rilancio della forestazione calabrese lavorando per individuare gli investimenti necessari.