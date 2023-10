Avrebbe posto in essere minacce, violenze, fisiche e sessuali ai danni dellì’ex convivente determinando nella donna uno stato di sofferenza prostrazione disagio.

Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cosenza a Castrolibero con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

L’indagine è scattata a seguito della denuncia della vittima ai militari della stazione di Castrolibero che si sono immediatamente attivati svolgendo accertamenti.

L’arresto dell’uomo è stato disposto dal gip del Tribunale di Cosenza alla luce degli esiti delle attività investigative che hanno rilevato gravi indizi di colpevolezza per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale con il pericolo della reiterazione dei reati.

(ANSA)