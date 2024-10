La Polizia di Stato, domenica scorsa, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, ai danni della moglie, avvenuti, in particolare, negli ultimi due anni di convivenza.

Le indagini hanno consentito di delineare, nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, la gravità indiziaria circa la sussistenza dei delitti di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della moglie, che era costretta a subire comportamenti violenti anche in presenza di altri familiari.

L’uomo, uno straniero residente a Catanzaro, è stato bloccato al suo rientro in Italia presso l’aeroporto di Lamezia Terme, da personale della Squadra Mobile di Catanzaro con la collaborazione degli operatori della Polizia di Frontiera Aerea di Lamezia Terme.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari