Nei giorni scorsi, gli Agenti dell’UPGSP di Reggio Calabria hanno arrestato un 43enne reggino, pregiudicato, in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti dell’ex moglie ed alla presenza dei loro figli minori.

La donna ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato, tempestivamente intervenuta, dopo aver ricevuto dall’ex marito diversi messaggi a sfondo minatorio e ingiurioso, inviati sullo smartphone, l’ultimo dei quali conteneva la foto di una tanica piena di liquido ed un paio di scarpe con sopra una pallottola, posti nell’androne dello stabile dove risiede della vittima.

Gli Agenti delle Volanti hanno verificato quanto risultava dalla foto recandosi, unitamente alla donna ed ai suoi figli minori, nell’atrio del palazzo e sorprendendo l’uomo in prossimità dello stabile, in evidente stato di agitazione e sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Questi, anche in presenza degli agenti di polizia, ha rivolto frasi offensive nei confronti dell’ex moglie, alla presenza dei figli minori.

L’uomo è stato condotto presso gli Uffici delle Volanti e, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L’Autorità Giudiziaria ha in seguito convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare della detenzione in carcere.