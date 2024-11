Il 19.11.24, a Ionadi, i Carabinieri della Stazione di Francica, coadiuvati dai colleghi di San Costantino Calabro, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 45enne, disoccupato.

I militari, impegnati in un servizio perlustrativo, sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo su segnalazione della moglie, un’insegnante 40enne, la quale aveva raccontato all’operatore del 112 di essere stata picchiata e minacciata.

Intervenuti sul posto, gli operanti sono stati addirittura aggrediti dall’uomo nel verosimile tentativo di impedirgli lo svolgimento di una perquisizione domiciliare. Difatti, l’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire 68.000 € in contanti, impacchettati con del cellophane.

L’arrestato si trova ora presso la Casa circondariale di Vibo Valentia.