Maltempo, a Palermo disagi per allagamenti e voli dirottati. Tornado a Catania

PALERMO (ITALPRESS) – Un violento nubifragio, accompagnato da raffiche di vento, si è abbattuto su Palermo, causando disagi alla circolazione stradale. Decine di chiamate sono giunte ai vigili del fuoco per strade allagate, in particolare lungo viale della Regione Siciliana, nei pressi della rotonda di via Oreto e all’altezza di alcuni sottopassi e dello svincolo per l’ospedale Cervello. Allagamenti anche a Partanna Mondello.

Alcuni residenti del quartiere Borgo Vecchio sono scesi in piazza per protestare per i continui allagamenti che si registrano ad ogni pioggia. Già nei giorni scorsi era stato organizzato un blocco stradale.

Inoltre, sono stati dirottati quattro voli diretti all’aeroporto di Palermo: tre su Catania e uno, con partenza da Venezia, su Cagliari. Sono in corso di riprogrammazione decolli e atterraggi.

Ed un forte “tornado” seguito da pioggia e grandine si e’ abbattuto nel centro storico di Catania causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. E’ quanto si legge sulla pagina Fb del Comune che “raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”. Disagi, allagamenti e danni anche nell’hinterland.