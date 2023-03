Maltempo a Gerace. Il sindaco avverte la popolazione ad attenersi all’ ordinanza

L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, invita l’intera cittadinanza ad attenersi a quanto disposto nell’avviso qui pubblicato con urgenza a seguito di un vortice da tromba d’aria e di una pioggia torrenziale verificatesi nella notte tra il 10 e l’11 marzo che hanno causato notevoli danni sia al patrimonio immobiliare privato che pubblico.

Numerose sono state le segnalazioni da parte di privati che hanno subìto ingenti danni alle strutture abitative, alle autovetture ed agli infissi delle abitazioni, nonché al patrimonio edilizio pubblico e religioso (danni alle coperture dei monumenti e degli edifici religiosi) ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Gerace, nonché al patrimonio artistico e monumentale.

L’intera Amministrazione, il Vice Sindaco Rudi Lizzi insieme all’Assessore Salvatore galluzzo e al personale del Comune dalle prime ore di stamane sono all’opera per garantire l’incolumità e prevenire eventuali pericoli per i Geracesi.



Il Vice Sindaco Lizzi avvisa che è stato attivato il Centro Operativo Comunale, C.O.C., per gestire l’emergenza in corso, presso la Sede Comunale al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Gerace, la direzione e il coordinamento dei primi soccorsi e della prima accoglienza alla popolazione a seguito dell’evento VENTO FORTE E PIOGGE TORRENZIALI. Si è proceduto all’attivazione delle seguenti Funzioni di Supporto presso la Sala Operativa Comunale del COC: