“Calabria protagonista nel movimento di sindaci e amministratori che chiedono una piena e compiuta eguaglianza nella programmazione dei fondi del Pnnr.

Il 22 e 23 maggio nel comune di Borgia (Catanzaro) si terrà la prima assemblea dei sindaci della rete del Recovery Sud. Si tratta di una straordinaria e articolata iniziativa che vedrà la presenza di numerosi primi cittadini e amministratori di tutto il Mezzogiorno in campo da mesi per sostenere le ragioni di uno sviluppo equilibrato del Paese. Donne e uomini che, emancipandosi da ogni appartenenza partitica, hanno messo al centro del proprio agire esigenze e diritti delle proprie comunità e con autentico spirito di servizio e senso di responsabilità continuano a lottare uniti affinché sia dato al Sud ciò che è del Sud. Sarò presente a questo appuntamento per confermare il mio impegno non solo come Sindaco di Diamante, ma anche come Senatore della Repubblica. Un impegno che mi ha visto, ad esempio, votare contro il Recovery Plan proprio perché questo strumento non riservava la giusta quota di risorse alle regioni del Mezzogiorno. I cittadini meridionali non sono di serie B e hanno diritto a una piena attuazione dei principi di eguaglianza sanciti dalla Carta costituzionale. Insieme a tutti gli altri amministratori che hanno aderito a Recovery Sud andiamo avanti nel nostro progetto per garantire ai nostri territori un futuro migliore”.