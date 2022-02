“Con l’arrivo di Carlo Cassano, Assessore del Comune di Isola Capo Rizzuto, aumenta il numero di amministratori locali che, nelle ultime settimane, ha deciso di aderire a Italia Viva. È davvero un bel segnale che da un lato testimonia la bontà del progetto messo in piedi da Matteo Renzi e, dall’altro, conferma l’attenzione verso il nostro partito da parte di chi, ogni giorno, è in prima linea sui territori realizzando quella politica fatta di attenzione e ricerca di soluzioni concrete per la gente. Quel servizio che serve per restituire fiducia ai cittadini. Andiamo avanti consapevoli che continueremo a crescere e a lavorare per dare il nostro contributo alla Calabria del futuro”.