“Presenterò un’interrogazione parlamentare sulla questione della SS 283 delle Terme Luigiane. Si tratta di una strada di fondamentale importanza che però, dallo scorso giugno, ha un tratto chiuso a causa della necessità del ripristino del viadotto Valle Leto. Sono passati mesi, ma nulla è cambiato. Anzi, i sindaci dei comuni interessati non hanno notizie in merito allo stato dei lavori. Lavori che vanno completati nel minor tempo possibile perché questa situazione ha arrecato e arreca numerosi disagi a migliaia di cittadini che, quotidianamente, percorrono questa importante via di comunicazione”.