“L’8 aprile di vent’anni fa moriva Giacomo #Mancini. Ricordiamo uno straordinario protagonista dell’ultimo secolo della nostra storia. Il suo impegno rappresenta il socialismo da raccontare ai più giovani; le sue intuizioni hanno segnato in maniera profonda l’Italia, la sua figura rappresenta il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono impegnarsi per il rilancio della Calabria che era il cuore dell’attività di Giacomo Mancini”.