“Accogliamo con estremo orgoglio la nomina a membro del direttivo nazionale dell’Associazione la “Città dell’olio” del Sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace. È stato premiato un costante lavoro di valorizzazione dell’enogastronomia territoriale che non si limita alla semplice olivicoltura. L’unione dei prodotti reggini, olio e bergamotto, ai festeggiamenti del cinquantennale della scoperta dei Bronzi di Riace si è dimostrata la strategia vincente sui mercati agrituristici che contano. La Calabria ha bisogno di occupazione, è vero, la Calabria ancora di più ha bisogno di valorizzare il comparto imprenditoriale locale fatto di microimprese e pmi agricole e turistiche. Il lavoro del nostro Sindaco Metropolitano facente funzioni è sicuramente la best practice su questa scia”. Cosi in una nota Francesco Madeo, Delegato Nazionale Agricoltura in Azione, Presidente dell’Assemblea Regionale di Calabria in Azione