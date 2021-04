In questi giorni abbiamo cercato di capire in realtà cosa sta succedendo in tema di numero di contagi Covid. Lo abbiamo fatto con Taurianova, visto che da giorni i “boatos” e nostre indiscrezioni parlavano di un alto numero di positivi, ma il bollettino comunale registrava puntualmente da qualche giorno nessun nuovo positivo. Ieri invece, come un fiume in piena ne ha dichiarati 26 nuovi contagiati, un record rispetto ai giorni precedenti. Ma un record preoccupante che preoccupa, ci scuserete il gioco di parole, ma la realtà è che se non si prendono provvedimenti seri, mirati e purtroppo con spirito sacrificale, non se ne uscirà più. Nessun allarmismo, ma solo un invito alla prudenza ed al rispetto delle più elementari regole di prevenzione anti-contagio. Considerando pure che il Centro Vaccinale sta funzionando bene come viene registrato anche da diversi organi di stampa e da diverse testimonianze-

C’è un altro comune che sta attraversando simili criticità, forse più gravi, non si sa, però la preoccupazione è seria e sta correndo anche nel social con un copia/incolla che sembra un appello di aiuto ed è il la città di Delianuova.

Il testo che circola via social inizia con “Il Comune di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, in atto è interessato da una settimana, da un fortissimo aumento di casi positivi da Coronavirus, nel silenzio più assoluto delle istituzioni e degli organi di stampa”, come se si sentissero ignorati, trascurati o peggio, abbandonati.

Il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2018 e tuttora a seguito delle proroga ha un commissario prefettizio.

Ma quello che il testo recita è, “la popolazione non è assolutamente informata dagli organi istituzionali competenti dell’evoluzione della pandemia, né è stata messa a conoscenza del numero delle persone interessate e né delle numerose famiglie che attualmente sono in quarantena”.

Tipica situazione la quale purtroppo è comune in altre realtà, ma parliamo di tutto il territorio calabrese, e non lo diciamo noi, ma anche fonti autorevoli che si è perso il tracciamento dei contagi. E c’è una reale difficoltà a capire il numero reale dei positivi, ciò compromette una situazione già precaria di suo e quindi fondamentale per isolare il virus.

Il messaggio dice ancora che “Ad assistere le persone colpite dal virus e le famiglie in quarantena, ci sono soltanto le Associazioni volontaristiche locali della Croce Rossa e dell’Avis di Delianuova, guidate dal dott. Domenico Fedele che si stanno prodigando, con grande spirito di appartenenza, a dare, per quello che possono, assistenza alle famiglie ed alle persone interessate, supplendo in maniera encomiabile all’ assenza degli organi istituzionali”. E poi un invito a divulgare il post come una sorta di “catena di Sant’Antonio”, tipica condizione da social che in realtà dovrebbe sensibilizzare le coscienze.

Il problema però resta e la stessa domanda che abbiamo fatto al sindaco di Taurianova, la facciamo ai commissari prefettizi di Delianuova dott. Antonio Giannelli, Cettina Pennisi e Emilio Buda: Quanti sono i contagiati a Delianuova?

E facciamo nostro il finale del testo, “nella speranza che gli organi istituzionali ne prendano coscienza e possano evitare gravi conseguenze”.

(GiLar)