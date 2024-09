Nuovi orizzonti nella leucemia linfatica cronica e nei linfomi, esperti ematologi e pazienti a confronto.

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sui linfomi e le malattie linfoproliferative che si celebra ogni anno il 15 settembre, l’associazione Linfovita, fondata dalla dottoressa Caterina Stelitano, ematologa presso il GOM, organizza il tradizionale evento di aggiornamento scientifico “Lymphoma day, il coraggio di vivere” all’hotel Excelsior di Reggio Calabria.

Un importante momento di incontro con prestigiosi ematologi che approfondiranno la delicata tematica ma anche, punteranno a sensibilizzare l’opinione pubblica offrendo informazioni chiare, accurate e accessibili sulla malattia e sui progressi compiuti in materia di cura e ricerca.

“La giornata sarà pure un’occasione per conoscere le ultime novità sui linfomi, sulla leucemia linfatica cronica e condividere le preziose testimonianze di pazienti e volontari che supportano gli ammalati e le loro famiglie. Importante la sessione dedicata all’indispensabile figura dello psiconcologo, la cui presenza rappresenta oramai, un elemento essenziale all’interno del patient journey (viaggio del paziente). La giornata sarà inoltre allietata da alcune letture sul tema del coraggio tratte dall’ Enrico V di Shakespeare”.

Apriranno i lavori i dottori Stelitano, Martino, Said All Sayadd per poi, lasciare la parola ai noti specialisti Molica, Gigli, Loseto.

Un confronto aperto che sarà di aiuto e supporto ai familiari e caregiver, alle prese con problemi di tipo psicologico, logistico-gestionale, economico e che va necessariamente rafforzato.

All’atteso incontro, saranno presenti i preziosi volontari di Linfovita, il cui ruolo è fondamentale perché grazie a tutti loro, quotidianamente, si risponde con adeguatezza alla crescente domanda di salute, ai bisogni dei malati oncologici e dei loro parenti, spesso disorientati e bisognosi di orientamento.