Il Segretario Nazionale dell’UdC On. Lorenzo Cesa e il Responsabile Regionale Vincenzo Speziali, impossibilitati ad essere presenti ai funerali del compianto Sen. Giuseppe Fimognari, hanno predisposto di comune accordo con il Commissario Metropolitano di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti, di far rappresentare il Partito, durante la funzione religiosa e prima ancora alla Camera Ardente in Comune a Gerace, gli esponenti della jonica reggina dello Scudocrociato, nelle persone di Carmelo Tripodi e Domenico Barranca.

Soprattutto Vincenzo Speziali -in quanto in Libano, laddove nuovamente insistono cogenze belliche che impattano sul Paese della propria moglie e dei figli- rinnovando i sentimenti di vicinanza e stima, proprio in memoria dello scomparso Sen. Giuseppe Fimognari, tiene a precisare che la nobile ed alta figura dell’ex Parlamentare Democristiano, verrà ricordata nelle prossime settimane in modo pubblico e per come è giusto che sia.

Dal canto suo, l’On. Lorenzo Cesa, esprime un cordoglio commosso, ricordando i momenti di fondazione del CCD -nel lontamo 1994- e rammenta l’autorevole prestigio, proprio del defunto Senatore Fimognari.

Il Partito dell’UdC, nuovamente, si stringe con affetto e commozione intorno ai familiari, inchinandosi in memoria di un grande uomo.