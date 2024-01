È con profondo dolore e tristezza che annunciamo la scomparsa improvvisa del nostro stimato collega, Antonio Pantano.

Antonio aveva solo 52 anni ed è stato parte integrante della nostra Banca, contribuendo in modo significativo alla crescita e al successo.

La sua scomparsa improvvisa rappresenta una perdita insostituibile per tutti noi. Antonio non sarà solo ricordato per le sue competenze professionali, ma anche per la sua gentilezza, il suo spirito collaborativo e il suo sorriso contagioso che ha illuminato le nostre giornate.

In questo momento di dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia di Antonio per esprimere le nostre più sincere condoglianze.