Dovendo rinunciare, a causa della pandemia, ad incontri in presenza che tutti speriamo di riprendere in tempi brevi, non vogliamo rinunciare a mantenere su quei temi un rapporto diretto con le scuole, studenti e docenti, presentando percorsi alternativi che permettano l’esperienza di incontro tra didattica, studenti e luoghi/temi su cui riflettere in rapporto al presente.

La proposta formativa dell’Istituto “U. Arcuri” per l’anno scolastico 2020-21 ripropone gli ambiti che da tempo contraddistinguono i suoi interventi didattici: corsi di formazione, quest’anno con particolare attenzione all’educAzione civica, percorsi laboratoriali, visite ai luoghi della memoria, allestimenti espositivi, apertura, online, dello sportello gratuito Progettiamo insieme, aperto per accogliere le richieste dei docenti.

I corsi di formazione e le attività sono stati pensati perché sia possibile seguirli da remoto sulla piattaforma dell’Istituto (Google Meet), con possibilità di riproporre agli studenti le parti significative per un lavoro in classe. Di particolare rilievo il corso destinato agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, con l’obiettivo di costruire e diffondere, in un’ottica di rete, buone pratiche nell’insegnamento dell’Educazione civica e della Storia.

Il corso prevede un totale di 25 ore, suddivise in: 1 incontro introduttivo di 2 ore; 4 laboratori per un totale di 8 ore in aula digitale e 15 ore di apprendimento autonomo e/o lavori di gruppo (con tutor).

“Le relazioni tra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un alto tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro dell’umanità” (Indicazioni nazionali per il curricolo nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012). È ciò che Zygmunt Bauman definisce glocalizzazione, l’influenza reciproca e continua tra locale e globale tipica dell’età contemporanea, ma storicamente determinata. Tale visione affrontata attraverso l’insegnamento dell’Educazione civica e della Storia può aiutare a comprendere lo svolgersi degli eventi in relazione al territorio e alle discipline.

Riflettere, con l’ausilio di documenti di archivio e di risorse online, su come i grandi eventi storici, nazionali e mondiali, hanno connessioni di prossimità è il tema del percorso formativo che offrirà tematiche specifiche per ogni ordine di scuola con riguardo alle esigenze dei docenti.

Al termine del corso, disponibile a breve sulla piattaforma Sofia, sarà rilasciato un attestato delle competenze riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.