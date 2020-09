L’Usd Cinquefrondese piazza tre colpi ed è pronta per la prima gara ufficiale della stagione

A pochi giorni dall’esordio stagionale in Coppa Calabria la dirigenza biancoceleste si assicura le prestazioni di tre giovani che vanno a completare il parco under a disposizione di mister Perna.

Alessio Mercurio difensore classe 2000 arriva dalla Saint Michel, curriculum importante per lui grazie alle diverse esperienze in categorie superiori e dunque rinforzo di qualità per la Cinquefrondese.

Costantino Dimasi esterno classe 2000, nella passata stagione ha disputato il campionato di Promozione con il Melicucco.

Matteo Giovinazzo centrocampista classe 2004, arriva alla Cinquefrondese da svincolato e nonostante la giovanissima età si è messo in mostra durante gli allenamenti guadagnandosi la fiducia di mister e compagni.

Soddisfatta la dirigenza e lo staff tecnico per la chiusura delle operazioni in entrata. I tre nuovi acquisti sono già a disposizione di mister Perna e dunque convocabili per la prima gara ufficiale di questa stagione.

Appuntamento a Domenica 27 Settembre quando sul neutro di Rosarno, si sfideranno Polistena e Cinquefrondese nella gara d’andata del primo turno di Coppa Calabria.