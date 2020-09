La Cinquefrondese non nasconde le sue ambizioni e mette la ciliegina sulla torta sul suo mercato. Dopo un’intensa trattativa infatti, alla corte di Perna arriva Francesco Spataro.

Taurianovese classe ’90, Spataro è considerato un crack per la categoria. Dotato di tecnica sopraffina e grande forza fisica può essere utilizzato in diversi ruoli, ma la zona offensiva è sicuramente quella più adatta alle sue qualità.

Con l’acquisto di Spataro, che va ad incrementare la qualità di una rosa già forte, la Cinquefrondese si candida ad essere una delle protagoniste indiscusse della prossima stagione.

Toccherà ora a mister Perna trovare le chiavi per far rendere al meglio la rosa che la società gli ha consegnato.

“Ringrazio i dirigenti per l’ottima trattativa che alla fine ha portato ad un accordo finale assicurandoci la presenza di Ciccio Spataro – commenta mister Perna – ragazzo serio, pacato e molto professionale. Ciccio è da anni uno degli attaccanti più forti non di questa categoria ma di categorie superiori e noi non potevamo che scegliere il meglio.

Sono contento perché con la sua esperienza e il suo valore sarà il punto di forza di una rosa già competitiva.”