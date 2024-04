Nelle giornate de 15 e del 17 aprile gli studenti delle quinte del Liceo dell’IIS Einaudi Alvaro di Palmi hanno partecipato a delle attività PCTO organizzate dalla referente per il liceo, Prof.ssa Serena Stilo presso la sede dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” (UNIDARC) di Reggio Calabria. Gli studenti dell’indirizzo scienze umane hanno assistito a lezioni di ambito sociologico e giuridico con i proff. C. Gelosi, A.Marziale, A. Vesto, mentre gli studenti dell’indirizzo linguistico sono stati coinvolti in lezioni di lingua e letteratura spagnola ed inglese e di didattica delle lingue con i proff. A.Porta, G.Tramontana, G.Furfaro, A.Cugliandro, S.Stilo ed hanno anche partecipato alle lezioni di lingua italiana a stranieri tenute dai proff. Fusco, Greco, Liuni, Minuto, Parente. Sono state due giornate interessanti e molto formative, in cui gli studenti hanno mostrato partecipazione attiva. L’istituto pianigiano, diretto dalla prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, conferma il suo impegno nell’ambito di un orientamento a trecentosessanta gradi per i propri studenti.