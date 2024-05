Con immensa soddisfazione e orgoglio, l’Amministrazione

Comunale di Lungro annuncia il mantenimento della filiale della banca Intesa San Paolo in

paese e scongiurando qualsiasi accorpamento o chiusura. Questo successo rappresenta un

traguardo straordinario per il Sindaco Carmine Ferraro e per tutta l’amministrazione

comunale, che si è battuta con determinazione per garantire questo importante servizio alla

comunità.

Sin dai primi giorni di marzo, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un intenso lavoro

di contatti e negoziazioni con i capi area dell’istituto bancario, accompagnato da una parallela

comunicazione istituzionale con i dirigenti nazionali. La svolta cruciale è avvenuta a fine

aprile, durante un incontro presso il palazzo municipale di Lungro, organizzato dal Sindaco

Ferraro con la partecipazione dei dirigenti di Intesa San Paolo. In quell’occasione, si è

discusso approfonditamente dei piani aziendali e della difesa del presidio di Lungro, con

l’obiettivo di garantire la continuità del servizio per i cittadini lungresi e per quelli del

comprensorio.

«Mantenere la filiale di Lungro appariva come una difficile possibilità,» ha dichiarato

Carmine Ferraro, il Sindaco di Lungro, «ma grazie alle diverse interlocuzioni e alla nostra

tenacia siamo riusciti ad ottenere un altro importante risultato per la comunità, che, come

anche per il dimensionamento scolastico e l’ex ospedale continua a non perdere servizi ma a

potenziarli.»

La filiale di Lungro, erede di una lunga tradizione di istituzioni finanziarie nel territorio che

affonda le radici sin dal secolo scorso, rappresenta un simbolo di stabilità e fiducia per il

circondario, nonché un punto di riferimento essenziale per l’economia locale. La decisione di

Intesa San Paolo di mantenere la filiale a Lungro dimostra l’interesse del gruppo bancario

verso le comunità interne e la grande volontà di ricerca del dialogo e delle soluzioni condivise,

permettendo così di raggiungere un risultato che soddisfa tutte le parti coinvolte nel rispetto

reciproco.

Questo importante traguardo sottolinea l’impegno e la dedizione dell’Amministrazione

Comunale verso il benessere dei cittadini e la crescita del territorio. L’Amministrazione

Comunale di Lungro ringrazia sentitamente Intesa San Paolo per la disponibilità e la

collaborazione dimostrate, e si impegna a continuare a lavorare con la stessa dedizione per il

bene della comunità di Lungro.