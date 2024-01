Ha dell’incredibile quanto ha tentato di fare il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria.

Trasformare un sopralluogo sul cantiere della Gallico-Gambarie in una riscossa elettorale basata sul falso, è quanto di più politicamente sgarbato si potesse fare. Oltretutto, non siamo neppure stati avvertiti, in quanto amministratori del territorio, della sua visita ai cantieri della Ga-Ga.

È stato fatto tutto secondo una logica propagandistica mirata ad ottenere visibilità e meriti a discapito di altri. Scorretto, molto scorretto da parte di Giuseppe Falcomatà, ultimamente troppo impegnato a riempire di contenuti le sue pagine social piuttosto che la sua reale attività politica.

Ci consola sapere che i cittadini di Reggio e Provincia non abboccano a certi tipi di prese in giro, come quella appunta in circostanza. Tuttavia, ci corre l’obbligo di formalizzare nero su bianco la nostra disapprovazione per la condotta istituzionale poco consona del Sindaco, tanto dal punto di vista comunicativo quanto dal punto di vista politico.

Falcomatà non dimentichi che, sulla carta, in virtù del suo ruolo di Sindaco metropolitano, rappresenta l’intera provincia, anche le nostre comunità appunto; per cui, non ci stiamo a consentire che si faccia promozione sulle spalle dei nostri territori, prendendosi meriti che non gli appartengono neppure in infinitesima parte. Ammetta di aver commesso un errore grossolano con la sua ultima uscita, dimostrando quell’umiltà che deve contraddistinguere in certe occasioni chi si pone alla guida della cosa pubblica.

COMUNE DI CALANNA COMUNE DI LAGANADI COMUNE DI SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE COMUNE DI S. STEFANO IN ASPROMONTE

Il Sindaco

Dott. Domenico Romeo

Il Sindaco

Dott. Michele Spadaro

Il Vice-Sindaco

Antonino Sapone Il Vice-Sindaco

Diego Coppola

Il Presidente del Consiglio Com.

Michele Marcianò Il Presidente del Consiglio Com.

Domenico Princi Il Consigliere – Antonino Suraci Il Consigliere – Giuseppe Morabito

Il Vice-Sindaco – Rocco Mazzacua Il Vice-Sindaco – Pietro Saccà Il Consigliere – Annalisa Principato Il Consigliere – Claudio Megale

L’ Assessore – Giuseppe Princi L’assessore – Giuseppe D’agostino Il Consigliere – Antonino Attinà

Il Consigliere – Sebastiano Morena Il Consigliere – Domenico Calarco

Il Consigliere – Francesco Fiumanò Il Consigliere – Santo Gaetano

Il Consigliere – Rosetta Fusto Il Consigliere – Stefania Polimeni

Il Consigliere – Marco Sciarrone Il Consigliere – Rosario D’agostino

Il Consigliere – Francesco Cartellà

Il Consigliere – Domenico Foti

Il Consigliere – Francesca Morabito