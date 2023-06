LUNEDÌ LA VARIA DI PALMI AL SENATO PER RILANCIARE LA CALABRIA

Lunedì 12 giugno 2023 alle ore 13.30, la Sala “Caduti di Nassirya” al Senato della Repubblica in Piazza Madama n. 11 a Roma ospiterà una conferenza stampa dedicata alla Varia di Palmi, celebrazione emblematica della cultura calabrese. Non si tratterà di una semplice replica della conferenza di Bruxelles, ma di un’occasione cruciale per rivendicare il ruolo della Varia di Palmi nel guidare uno sviluppo sostenibile in Calabria a livello nazionale.

L’incontro, dal titolo “Sostenibilità Culturale e Innovazione: La Varia di Palmi 2023 come Catalizzatore dello Sviluppo Sostenibile in Calabria”, riflette l’ambizione della Calabria di posizionarsi come una regione all’avanguardia in Europa, superando i complessi di inferiorità e le remore del passato. È un tentativo di innovare e di instaurare un dialogo più ampio a livello nazionale, con la Varia di Palmi che si propone come un esempio emblematico di questa aspirazione. L’unità d’intenti tra forze politiche di diverso orientamento, evidente durante la conferenza stampa di Bruxelles, segna un punto di svolta per il futuro della regione.

La sostenibilità culturale della Varia di Palmi si basa sulla preservazione del patrimonio storico unico dell’evento, promuovendo al contempo adattamenti innovativi nella comunicazione in linea con i cambiamenti sociali e tecnologici. L’evento si impegna ad attivare la comunità locale e a promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e della cultura locale. In collaborazione con varie entità, la Varia di Palmi cerca di garantire la sua continuità e il suo apprezzamento futuro, equilibrando abilmente la conservazione del passato con le esigenze del presente e le aspettative per il futuro.

Parteciperanno alla conferenza, in ordine alfabetico: Antonio Billari, Consigliere Regione Calabria; Nicola Irto, Senatore della Repubblica italiana; Luca De Risi, Presidente Gramas; Daniele Laface, Presidente Fondazione Varia di Palmi; Patrizia Nardi, Responsabile tecnico-scientifico Progetto UNESCO; Giuseppe Ranuccio, Sindaco della Città di Palmi; Domenico Romeo, Direttore Artistico Fondazione Varia di Palmi; Gerardo Sacco, Maestro Orafo e Imprenditore; Giovanni Squatriti, Direttore Artistico Fondazione Varia di Palmi; Carmelo Versace, Sindaco di Reggio Calabria. Modera Giuseppe Magazzù, Consigliere Comunale di Palmi.