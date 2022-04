DI CLEMENTE CORVO

La squadra Under 19 della Gioiese, dopo aver vinto con grande merito il secondo incontro dei play-off contro il Marina di Gioiosa, riconquista il diritto di partecipazione agli ottavi di finale nel campionato regionale, quel diritto che aveva conquistato con la vittoria del campionato e che poi era stato sottratto a tavolino per la rinuncia antisportiva della Vallata del Torbido, che ha determinato uno sconvolgimento della classifica finale a favore del Gallico Catona. L’under 18 della Gioiese, costretta a giocare i play-off per tale circostanza, dopo aver vinto la prima gara contro la Cinquefrondese e dopo aver vinto il secondo incontro contro il Marina di Gioiosa, riconquista ciò che gli era stato scippato, cioè l’ accesso agli ottavi Regionali. ” Sempre nella speranza, che a distanza di qualche giorno, non vengano scovati altri cavilli che possano mettere in discussione ancora una volta le vittorie della Gioiese, con i relativi ribaltamenti a tavolino”. A tal proposito abbiamo ascoltato il Co-Presidente della Gioiese Nicola Pulimeni, il quale si è così espresso: ” Voglio fare pubblicamente i complimenti miei e di tutta la dirigenza ai nostri ragazzi, anzi complimenti doppi, sia per la vittoria sul campo del campionato, poi sottratto e sia per la vittoria ottenuta con grande determinazione nei due incontri dei play-off che ci hanno riportato ad ottenere gli ottavi di finale. Certo, che, i complimenti fatti ai ragazzi che vincono un girone di campionato sul campo e che poi costretti a giocarsi e vincere i play-off, sono dei complimenti certamente diversi da quelli fatti da qualche mio collega ai propri ragazzi, che dopo lo sconvolgimento della classifica hanno beneficiato a tavolino della vittoria del campionato.

Noi sapevamo delle grandi qualità dei nostri ragazzi e non avevamo dubbi che avremmo riconquistato ciò che ci era stato scippato, continueremo con grande determinazione già dalla prossima gara che giocheremo a Capo Vaticano contro la locale squadra. Certo che siamo ulteriormente svantaggiati, in quanto essere arrivati secondi nel girone, ci comporta di giocare gli ottavi di finale in trasferta, in una gara unica e contro la vincente dell’ altro girone e non con la seconda in classifica per come dovutoci, ma nonostante ciò, noi andremo a giocarci il prossimo incontro con la convinzione delle nostre possibilità e qualità, ce la metteremo tutta per superare anche questi ottavi di finale, è nostra intenzione arrivare alla finale.

Colgo l’occasione per fare i complimenti anche ai nostri ragazzi Under 17, che sabato scorso a Siderno perdendo contro L’Union Siderno nell’ ultimo dei 3 minuti di recupero, con un gol in nettissimo fuorigioco hanno momentanea perso la vetta della classifica, essendo stati scavalcati di un punto dallo stesso Union Siderno, il tutto alla penultima partita di campionato. Comunque nulla é ancora perso in quanto nell’ultima partita di campionato Under 17, noi giocheremo in casa contro il Gallico Catona mentre L ‘ Union Siderno andrà a far visita alla Società S. E. L. E. S. di Locri , attualmente terza in classifica. Ormai da tempo, sono diversi gli episodi contrari alla nostra società, ma noi con grande determinazione continuiamo ad andare avanti, dimostrando sul campo le nostre qualità. Tra l’ altro da qualche tempo ci stiamo abituando a tenere alta anche l’attenzione sui vari TAVOLINI “.