Lukaku-Martinez firmano la decima vittoria Inter, Sassuolo battuto 2-1

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter suona la decima e la spunta anche contro il Sassuolo. La squadra di Conte non conosce altro risultato che non sia la vittoria: il recupero della ventottesima giornata a San Siro viene deciso dal primo gol di testa in stagione di Lukaku, il ventunesimo complessivo, e dal mancino di Lautaro Martinez. Inutile la rete di Traorè per il 2-1 finale. Ora la distanza sul Milan è di 11 punti mentre la Juventus rimane a -12 con il successo in contemporanea sul Napoli. Il primo squillo del match è in casa nerazzurra con il colpo di testa di Hakimi al 6′, fuori di poco. Ben più precisa, anzi perfetta, l’incornata di Romelu Lukaku allo scoccare del 10′: splendido cross di Young dalla sinistra e girata imparabile del belga a trafiggere Consigli. Al 41′ Boga si incunea e viene fermato da un intervento provvidenziale di Skriniar. Nella ripresa, al 55′ si mette in luce Obiang con un inserimento e un destro in diagonale, ben controllato da Handanovic. Grazie a un contropiede letale i padroni di casa raddoppiano: il preciso mancino in diagonale di Lautaro Martinez al 67′ vale il 2-0. Gli emiliani protestano per una trattenuta precedente su Raspadori in area, ma Irrati non cede e conferma il gol nerazzurro. Nel finale gli ospiti cercano e trovano con merito il sigillo del 2-1, grazie a una prodezza di Traorè: destro imprendibile del classe 2000 che va a finire sotto l’incrocio. Con più sofferenza del previsto, l’Inter vince e allunga sul Milan.

(ITALPRESS).