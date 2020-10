Ieri sera nello speciale “L’Affondo” andato in onda alle ore 18 sul nostro portale con la presenza del direttore i “LaCnews24”, Pasquale Motta, il responsabile del settore giovanile Antonino Tempestilli detto “er cicoria”, si conferma un bugiardo. Tra i diversi commenti che hanno accompagnato videochat, ha scritto che il mio eventuale rancore è dovuto al fatto che non ha confermato i miei figli nella squadra della Reggina. Cosa non vera in quanto in data 26 settembre 2020 alle ore 8.48, ho inviato un messagio WhatsApp al segretario del settore giovanile della Reggina, sig. Sergio Miceli, chiedendo di svincolare i miei figli.

Di seguito quanto affermato corroborato dalle prove della mia messagistica privata e lo screenshot di quanto ha commentato Tempestilli.

Messaggio WhatsApp del 26 settembre alle ore 8.48

“Buongiorno signor Miceli

È uno dei messaggi che mai avevo immaginato di inviare, soprattutto per la fede amaranto dei miei figli.

Ma purtroppo la situazione creatasi negli ultimi 2 anni non ci consentono la permanenza dei ragazzi alla Reggina. Sono stati 7 anni intensi per i giovanotti, peccato macchiato da alcuni istruttori che avevano altri interessi. A voi tutti buon lavoro per il futuro. Al direttore Tempestilli (che non ha nessuna responsabilità) di continuare nel lavoro della meritocrazia, quella mancata in precedenza. Sempre forza Reggina

Vi chiedo di svincolare i miei figli

Longo Giuseppe 2003

Longo Pierluigi 2005

Grazie di tutto

Luigi Longo”